Ученые узнали главную причину сонливости за рулем

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) установили главную причину сонливости за рулем. Ею оказалась низкочастотный вибрации автомобиля, передает РИА Новости со ссылкой на Science Daily.
В проведенном учеными на специальном симуляторе автомобиля эксперименте приняли участие 15 добровольцев. Когда на него подавались низкочастотные вибрации (от 4 до 7 Гц), их уже через 15 минут начинало клонить в сон. Через полчаса сонливость вырастала на порядок, а через час сердечный ритм подопытных указывал на то, что они засыпают.
Кроме того, испытывавшие подобные вибрации с трудом выполняли простые интеллектуальные задачи. При этом вибрации на некоторых других частотах, напротив, делали участников эксперимента более бодрыми.
Экспериментаторы надеются, что производители автомобилей обратят внимание на результаты исследования и учтут вызываемый вибрациями эффект при создании автокресел.
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