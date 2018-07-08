СБУ заявила о предотвращении техногенной катастрофы на Южно-Украинской АЭС

Должностные лица электростанции закупили и установили не соответствующий нормам силовой кабель.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины заявила о предотвращении техногенной катастрофы на Южно-Украинской атомной электростанции.

В сообщении спецслужбы отмечается, что должностные лица электростанции «создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».

Представители руководства АЭС сознательно закупили и установили силовой кабель, использование которого не предусмотрено действующими нормами ядерной и радиационной безопасности, говорится в заявлении СБУ.

Сейчас ведется демонтаж и замена контрафактного электрооборудования. Служба безопасности и Национальная полиция Украины изучают обстоятельства произошедшего для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Южно-Украинская атомная электростанция расположена в городе Южноукраинске Николаевской области. Состоит из трех энергоблоков. За год генерирует 17-18 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет более 10 процентов ее производства электроэнергии на Украине.