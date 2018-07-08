В Кукморе пройдут мероприятия Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы

В ходе секционных заседаний будут организованы круглые столы по вопросам национального образования.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). С 8 по 10 июля в Татарстане состоится Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



В работе съезда примут участие методисты, кураторы национального образования РФ, руководители образовательных организаций с татарским языком, руководители татарских общественных организаций и национально-культурных автономий татар из 30 регионов России и из Казахстана.



Завтра, 9 июля, пройдут секционные заседания съезда в Кукморском районе с участием методистов по национальному образованию и межрегиональному сотрудничеству муниципальных образований РТ.



Делегаты посетят детский сад и гимназию села Большой Сардек, где будет представлены опыт работы ряда образовательных организаций Кукморского района. В рамках остальных секций руководители образовательных организаций посетят детский сад № 5 «Созвездие», школу имени С. А. Ахтямова, детский сад № 7 «Колокольчик» и другие учреждения.



В ходе секционных заседаний запланированы круглые столы по вопросам национального образования. В Казани же 10 июля состоится пленарное заседание съезда.