В Казани состоится презентация книги историка Булата Рахимзянова

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Академии наук РТ 10 июля состоится презентация книги историка Булата Рахимзянова «Московская Русь и Татарские Ханства в XV – XVI вв.», сообщает пресс-служба Татарского книжного издательства.
В книге рассматриваются политические отношения между татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, и Московским государством в XV – XVI веках.
Читатель сможет узнать, «своей» или «чужой» была Москва в системе наследников Улуса Джучи, как менялся ее статус в татарском мире, насколько обоснованы прежние суждения о взаимоотношениях обитателей Степи и Руси в позднезолотоордынский период. Автор ответил на эти вопросы в своей книге на материале аутентичных источников и с широким привлечением исследовательской литературы.
После презентации издания состоится автограф-сессия с Булатом Рахимзяновым.
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