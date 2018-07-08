В Казани состоится презентация книги историка Булата Рахимзянова

В работе рассматриваются политические отношения между татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, и Московским государством.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Академии наук РТ 10 июля состоится презентация книги историка Булата Рахимзянова «Московская Русь и Татарские Ханства в XV – XVI вв.», сообщает пресс-служба Татарского книжного издательства.

В книге рассматриваются политические отношения между татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды, и Московским государством в XV – XVI веках.



Читатель сможет узнать, «своей» или «чужой» была Москва в системе наследников Улуса Джучи, как менялся ее статус в татарском мире, насколько обоснованы прежние суждения о взаимоотношениях обитателей Степи и Руси в позднезолотоордынский период. Автор ответил на эти вопросы в своей книге на материале аутентичных источников и с широким привлечением исследовательской литературы.



После презентации издания состоится автограф-сессия с Булатом Рахимзяновым.