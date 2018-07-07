Верхнеуслонские дети совершили путешествие по «Золотому треугольнику Татарстана»

На мероприятии, приуроченном к столетию образования ТАССР, были продемонстрированы книги и альбомы о трех основных достопримечательностях РТ.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Русско-Макуловской библиотеки Верхнеуслонского района организовали обзор-путешествие для юных читателей по «Золотому треугольнику Татарстана», пишет местная газета «Волжская новь».

«Золотой треугольник Татарстана» включает самые значимые достопримечательности Татарстана – Казанский кремль, Болгар и Свияжск.

На мероприятии, приуроченном к столетию образования ТАССР, были продемонстрированы книги и альбомы об этих исторических объектах.

Дети «прогулялись» по улицам Болгара и Свияжска, а также по Казанскому Кремлю благодаря книгам «Увлекательный Татарстан», «Татарстан из века в век», «Город Казань в картинках», «Достояние поколения», «Болгар-Свияжск», «Священный Болгар. Изге Болгар» и многим другим изданиям.

В завершение мероприятия дети выразили желание увидеть эти достопримечательности воочию.