В Доме дружбы народов откроется выставка «Степные истории»

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Завтра, 9 июля, в Доме дружбы народов РТ откроется выставка произведений художника-стажера Творческой мастерской живописи Российской академии художеств Альберта Шинибаева, сообщает Информационный центр ДДнТ.
Выставка «Степные истории» посвящена двадцатилетию Астаны как столицы Казахстана. В экспозиции будут представлены более 20 произведений живописи и графики. Они расскажут о быте, культуре и традиции казахов.
Автор картин не понаслышке знает, что такое юрта, используемая и поныне в городском пространстве в качестве кафе (кымызхана), где можно отведать кумыс (конское молоко) или пенистый шубат (верблюжье молоко). Этой теме посвящены работы «Источник» и этюды с юртами.
фото: addnt.ru
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