В Высокогорском районе РТ откроется историко-краеведческая смена «Археос»

В этом году дети окунутся в атмосферу Смутного времени.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 8 июля, откроется историко-краеведческая смена «Археос» в Высокогорском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Участники лагеря живут в палаточном лагере на реке Илеть близ села Шумляны. Темой лагеря каждый год выбирается какой-либо период из истории Волго-Камья от эпохи раннего железа до XVII века.

В этом году дети окунутся в атмосферу Смутного времени. Став на время работы лагеря жителями начала XVII столетия, подростки попробуют себя в роли стрельца, ремесленника и других персонажей истории. Для ребят проведут мастер-классы по изготовлению изделий из меди и латуни, гончарному делу, приготовлению пищи на костре. Участники лагеря научатся скакать на лошади и узнают свойства трав и повадки животных и птиц.

Для отдыхающих прочтут курс лекций по российской истории, познакомят их с бытом и нравами людей той эпохи, ее законами и обычаями. Также детей ждут театральная студия и студия выживания, которые помогут адаптироваться к роли и адекватно реагировать на обстановку, мотивировать поступки и выражать свое мнение.