В Менделеевске накануне Дня семьи состоялась обрядовая свадьба в духе прошлых веков

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Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Краеведческом музее Менделеевска накануне Дня семьи, любви и верности состоялось обрядовая свадьба в духе XVIII – XIX веков, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Обряд провели молодожены Диана и Павел Несмеловы. Гости музея окунулись в эпоху, когда невесте собирали приданое в сундук, сваты в знак сговора делили каравай пополам, пару проверяли на ведение домашнего хозяйства.
Молодые прошли испытания с честью: Диана продемонстрировала процесс стирки при помощи вальков. Раньше женихи дарили своим невестам вальки для стирки. Чтобы перещеголять друг друга, будущие мужья украшали подарочные вальки богатой резьбой и инициалами любимой. Павел забил в дерево гвоздь. Затем сваты сели за стол переговоров, а невеста достала каравай из настоящей русской печи.
Выступившая в роли ведущей сотрудник музея Ольга Бондарь рассказала о старинных свадебных традициях, отметив, что на торжестве обязательно должен звенеть колокольчик. Существует поверье, что там, где звучит колокольчик, нет места раздорам и разладам. Молодые и гости под звон колокола прошлись до Ушковских прудов, где сделали фото на память.
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Гости музея окунулись в эпоху, когда невесте собирали приданое в сундук, а сваты в знак сговора делили каравай пополам.
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