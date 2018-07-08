Александр Гордон прочитает любимые стихи на фестивале «Летние вечера в Елабуге»

В рамках фестиваля в Елабуге пройдут 4 концертных дня с участием именитых музыкантов.

(Елабуга, 2 июля, «Татар-информ»). На музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге», который пройдет с 12 по 15 июля, известный телеведуший Александр Гордон прочитает стихи любимых поэтов, сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

Всего будет организовано 4 больших концерта классической музыки с участием известных музыкантов и оркестров. 12, 13, 14 июля концерты начнутся в 18 часов 30 минут, 15 июля — в 15 часов.

Музыкальная программа фестиваля включает разные жанры: отечественная и зарубежная классика, сочинения современных композиторов, фольклорная музыка, а также духовная музыка XVII-XVIII вв. Известные музыканты, среди которых пианист Борис Березовский, альтист Юрий Башмет, скрипач Никита Борисоглебский, исполнят сочинения русских классиков, а также знаменитые произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Франца Шуберта, Феликса Мендельсона и др.

Солисты выступят в сопровождении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра и Камерного оркестра Игоря Лермана из Набережных Челнов. Богослужебные песнопения исполнит Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова.

На фестиваль приглашен телеведущий Александр Гордон, который будет читать стихи любимых поэтов. В течение всех фестивальных дней гости фестиваля смогут познакомиться с музеями и памятными местами Елабуги.

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, всемирно известный пианист Борис Березовский. Фестиваль пройдет при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.