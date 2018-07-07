В Москве задержали подозреваемых в ограблении сотрудника «Би-би-си»

Британец потерял сознание, попробовав предложенный ему в такси кофе.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Москве задержали двоих подозреваемых в ограблении спортивного журналиста британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».

О задержании сначала одного, а затем и другого подозреваемого рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Известно, что они занимались нелегальным извозом.

По информации издания РБК, которое ссылается на источник в полиции, инцидент произошел ночью около Большого театра. Водитель такси, которое поймал британец, угостил его кофе, из-за которого тот потерял сознание. В результате журналист лишился сотового телефона и банковских карт. Утром с его счета в одном из банкоматов столицы России неизвестный снял 550 фунтов. Полиция возбудила дело по статье «Кража» Уголовного кодекса РФ.

Представитель «Би-би-си» подтвердила РИА Новости, что с сотрудником корпорации имел место инцидент. Сейчас с ним все в порядке, он продолжает работать, заверила она.