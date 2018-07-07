Возбуждено дело против руководившего тушением пожара в «Зимней вишне»

Андрей Бурсин задержан, следствие будет ходатайствовать об его аресте.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Его фигурантом стал начальник службы пожаротушения 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бурсину, чей отряд первым прибыл на место пожара, инкриминируется преступная халатность. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте пожара и не организовал разведку пожара надлежащим образом.

Обвиняемый в халатности пожарный задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Помимо Андрея Бурсина, по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы этого же главка по Кемерову, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев. Все они обвиняются в халатности, а спасатели – еще и в растрате.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта этого года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, и еще 79 пострадали.