Брата и племянницу экс-президента Армении Саргсяна объявили в розыск

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Специальная следственная служба Армении объявила в розыск брата бывшего Президента страны Сержа Саргсяна Левона Саргсяна и его дочь Ани Саргсян, передает РБК.
Левон, Ани и сын Левона Нарек Саргсяны обвиняются в незаконном обогащении и подлоге документов. Брату экс-президента грозит арест, а его детям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Причиной возбуждения уголовного дела стала подача родственниками бывшего лидера Армении некорректных деклараций о доходах за 2017 год. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах долларов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что другого брата Сержа Саргсяна, Александра, задержали по подозрению в незаконном хранении оружия.
Расследование против лиц, связанных с прежними властями Армении, инициировал ставший Премьер-министром страны 8 мая этого года после народных протестов бывший лидер оппозиции Никол Пашинян.
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