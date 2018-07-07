Брата и племянницу экс-президента Армении Саргсяна объявили в розыск

Причиной возбуждения уголовного дела стала подача некорректных деклараций о доходах.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Специальная следственная служба Армении объявила в розыск брата бывшего Президента страны Сержа Саргсяна Левона Саргсяна и его дочь Ани Саргсян, передает РБК.

Левон, Ани и сын Левона Нарек Саргсяны обвиняются в незаконном обогащении и подлоге документов. Брату экс-президента грозит арест, а его детям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Причиной возбуждения уголовного дела стала подача родственниками бывшего лидера Армении некорректных деклараций о доходах за 2017 год. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах долларов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что другого брата Сержа Саргсяна, Александра, задержали по подозрению в незаконном хранении оружия.

Расследование против лиц, связанных с прежними властями Армении, инициировал ставший Премьер-министром страны 8 мая этого года после народных протестов бывший лидер оппозиции Никол Пашинян.