Трамп предрек крах The New York Times и The Washington Post

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек враждебным ему американским газетам The New York Times и The Washington Post крах через семь лет. Своим прогнозом политик традиционно поделился в собственном Twitter’е.
Трамп заметил, что Twitter «избавляется от фейковых аккаунтов в рекордном темпе». По его мнению, это сокрушительным образом скажется и на NYT, и на WP.
Президент США обратил внимание на то, что эти издания ссылаются на анонимные источники, в существовании которых он сомневается. Washington Post Трамп при этом назвал «пропагандистской машиной Amazon», так как она принадлежит владельцу этой корпорации Джеффу Безосу.
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