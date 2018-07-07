Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко

Украинский политик и бывший советский диссидент скончался на 90-м году жизни.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). На 90-м году жизни в Киеве скончался украинский политик и правозащитник, бывший советский диссидент, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко. Об этом на своей странице в Facebook’е сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава украинского Правительства отметил, что Лукьяненко всю свою жизнь посвятил служению родине, борьбе за ее волю и независимость. Он назвал покойного политика «настоящим героем Украины».

Левко Лукьяненко родился в 1928 году в Черниговской области. С 1944-го по 1953 год служил в Советской армии, затем окончил юридический факультет МГУ. Работал адвокатом в Львовской области, создал выступавший за независимость Украины Украинский рабоче-крестьянский союз. В 1961 году был арестован и приговорен к расстрелу, но высшая мера наказания была заменена 15 годами заключения.

После освобождения в 1976 году стал одним из основателем Украинской Хельсинской группы. В 1977-м вновь арестован, приговорен к десятилетнему лишению свободы.

Вышел на свободу в 1988 году. Вместе с соратниками создал в 1990-м Украинскую республиканскую партию. В 1991 году участвовал в выборах Президента Украины, набрав менее 4,5 процента голосов. Четырежды избирался депутатом Верховной Рады Украины. Был послом в Канаде в 1992-1993 годах. Герой Украины (2005).