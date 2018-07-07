В Сети появилось видео с места падения МиГа-21 в Румынии

Истребитель разбился во время показательного полета, пилот погиб.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Сети появилась видеозапись с места падения истребителя МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии, разбившегося во время показательного полета. На записи видны клубы дыма над местом крушения самолета. Ролик опубликовало румынское издание Obiectiv Ialomița.

МиГ-21 LanceR разбился во время показательного полета, организованного в ходе дня открытых дверей на 86-й авиабазе, находящейся около города Фетешти. Управлявший самолетом лейтенант-командор Флорин Ротару, шеф-пилот 861-й истребительной эскадрильи, сумел увести его от места скопления людей. Сам летчик погиб.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели истребителя.

На 2016 год в Румынии на вооружении стояли 36 МиГ-21 LanceR различных модификаций. Постепенное списание этих машин началось с 2013 года, отмечает РБК.