В Казани перед началом матча Россия – Хорватия закрыли вход на Фан-фест

Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек одновременно.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Казани перед началом матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии закрыли проход на организованный у Центра семьи «Казан» Фестиваль болельщиков FIFA. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В сообщении подчеркивается, что соответствующее решение принято только в интересах безопасности людей, так как площадка оказалась полностью загружена. Территория Фан-феста рассчитана на одновременное присутствие максимум 25 тыс. человек.

Мэрия просит с пониманием отнестись к этому решению и выбрать для просмотра матча альтернативные площадки тех болельщиков, жителей и гостей Казани, которые не смогли попасть на фестиваль.

Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21 час по московскому времени. Она станет последней для Сочи игрой мундиаля.