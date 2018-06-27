В Казани перед началом матча Россия – Хорватия закрыли вход на Фан-фест

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Казани перед началом матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии закрыли проход на организованный у Центра семьи «Казан» Фестиваль болельщиков FIFA. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В сообщении подчеркивается, что соответствующее решение принято только в интересах безопасности людей, так как площадка оказалась полностью загружена. Территория Фан-феста рассчитана на одновременное присутствие максимум 25 тыс. человек.
Мэрия просит с пониманием отнестись к этому решению и выбрать для просмотра матча альтернативные площадки тех болельщиков, жителей и гостей Казани, которые не смогли попасть на фестиваль.
Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21 час по московскому времени. Она станет последней для Сочи игрой мундиаля.
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