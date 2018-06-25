«Рубиновец» Кудряшов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Хорватией

Матч Россия – Хорватия начнется на сочинском стадионе «Фишт» в 21 час по Москве.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России на матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом сообщается в официальном Twitter’е национальной команды.

Полностью состав сборной РФ выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев; защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев и Александр Головин; нападающий Артем Дзюба.

Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21 час по московскому времени. Она станет последней для Сочи игрой мундиаля.