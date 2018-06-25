«Рубиновец» Кудряшов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Хорватией

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов вошел в стартовый состав сборной России на матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом сообщается в официальном Twitter’е национальной команды.
Полностью состав сборной РФ выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев; защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов и Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Денис Черышев и Александр Головин; нападающий Артем Дзюба.
Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт». Встреча начнется в 21 час по московскому времени. Она станет последней для Сочи игрой мундиаля.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
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