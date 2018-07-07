Аллея Памяти открылась в Верхнеуслонском районе РТ

В создании аллеи приняли участие сельская молодежь и работники культуры Коргузинского сельского поселения.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В селе Коргуза Верхнеуслонского района Татарстана в рамках республиканского проекта «Форум юных граждан» открылась аллея Памяти в честь земляков – участников всех войн, пишет местная газета «Волжская новь».

В создании аллеи приняли участие представители сельской молодежи и работники культуры Коргузинского сельского поселения.

Аллея Памяти находится на территории Свято-Никольского храма. Этой весной сельчане построили памятник пограничникам и торжественно открыли его в день столетнего юбилея погранвойск России. Теперь жители села решили облагородить территорию и посадить деревья.

Настоятель храма отец Петр Ермолаев, под чьим патронажем проводятся мероприятия, провел праздничную службу. Затем все жители села, в том числе и участники боевых действий, вышли на субботник.