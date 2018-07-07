Бывший баскетболист «Химок» Ханикатт погиб в перестрелке с полицией в США

Игрок выступал за российский клуб с 2014-го по 2016-й и в 2017-2018 годах.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Бывший игрок баскетбольного клуба «Химки» Тайлер Ханикатт погиб в перестрелке с полицией в Соединенных Штатах, сообщает издание Eurohoops.

Гибель баскетболиста в своем Twitter’е подтвердил игрок баскетбольного клуба New Orleans Pelicans Соломон Хилл. «<...> покойся с миром, мой баскетбольный брат Тайлер Ханикатт», – написал он.

Из Twitter’а Департамента полиции Лос-Анджелеса следует, что забаррикадировавшийся в доме мужчина, чье имя не называется, был обнаружен мертвым после перестрелки с полицейским спецназом. Ведется расследование инцидента.

Тайлер Ханикатт начал свою баскетбольную карьеру в 2009 году. За «Химки» он выступал с 2014-го по 2016-й и в 2017-2018 годах. К моменту гибели его контракт с российским клубом уже завершился.