Англичане обыграли шведов и вышли в полуфинал ЧМ впервые за 28 лет

Последний раз команда Англии выходила в полуфинал мундиаля в 1990 году.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сборная Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал мундиаля.

На 30-й минуте счет открыл Гарри Магуайр, а Деле Алли удвоил его на 59-й минуте. Во втором тайме шведы смогли создать три опасных момента у ворот англичан, но не смогли реализовать ни один из них.

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ по футболу. Тогда в итоге англичане уступили в полуфинале немцам.

Противник сборной Англии определится сегодня на встрече сборных России и Хорватии. Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт», она начнется в 21 час по Москве.