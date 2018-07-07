Англичане обыграли шведов и вышли в полуфинал ЧМ впервые за 28 лет

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сборная Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и впервые за 28 лет вышла в полуфинал мундиаля.
На 30-й минуте счет открыл Гарри Магуайр, а Деле Алли удвоил его на 59-й минуте. Во втором тайме шведы смогли создать три опасных момента у ворот англичан, но не смогли реализовать ни один из них.
Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал ЧМ по футболу. Тогда в итоге англичане уступили в полуфинале немцам.
Противник сборной Англии определится сегодня на встрече сборных России и Хорватии. Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт», она начнется в 21 час по Москве.
Следующая новость
На привокзальной площади собрались семьи железнодорожников, жители микрорайона и просто пассажиры, ожидающие своего поезда.
На старт заплыва, который стал для Татарстана первым в своем роде, вышли более 200 спортсменов из 12 регионов России.
Пользователи соцсетей предположили, что поджечь автомобиль могли несовершеннолетние дети из-за шалости.
Спорт – хорошее реабилитационное мероприятие для слабовидящих и незрячих, отметил представитель сборной РТ по футболу для незрячих Антон Агафонов.
На площади десять квадратных метров загорелась кровля здания №42а по улице Богатырская.
Глава Зеленодольского района РТ отметил, что новое соревнование может пройти сразу в нескольких районах республики.
Министр по делам молодежи Татарстана прокомментировал проведение первого в республике за долгие годы заплыва на открытой воде.
Министр спорта Татарстана рассказал, что глава Международной федерации футбола остался доволен матчами мундиаля в Казани.
Представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».
Владимир Леонов оценил расклад сил в предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира с участием сборной России.
В Республике Марий Эл стартовал III этап Кубка клубов по внедорожному спорту «PROдвижение 4Х4».
Член сборной Татарстана по футболу для незрячих отметил работу волонтеров на фестивале болельщиков.
Интерактивную площадку, рассказывающую о быте татарского народа, посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
Участники демонстрировали знания правил дорожного движения и элементов конструкции грузового автомобиля, соревновались в скоростном маневрировании.
Казанский клуб получит за переход Тимура Фаткуллина денежную компенсацию.
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет