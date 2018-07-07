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Алексей Анисимов

7 июля 2018, 18:30

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Участники заплыва на открытой воде Sviyaga Swim поддержали сборную России по футболу

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Фото: Ильнар Тухбатов


На старт заплыва, который стал для Татарстана первым в своем роде, вышли более 200 спортсменов из 12 регионов России.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На острове-граде Свияжск прошел первый в истории Татарстана заплыв на открытой воде Sviyaga Swim, который стал частью серии спортивных мероприятий Timerman. Корреспондент ИА «Татар-информ» своими глазами увидел, как участники старта вплавь обогнули остров и поддержали сборную России по футболу.

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Заплыв вокруг Свияжска – история совершенно уникальная: еще чуть более полугода назад директор серии Timerman Вадим Янгиров в интервью агентству говорил об идее такого старта как о чем-то фантастическом. Спустя несколько месяцев соревнование все же состоялось, хотя для его организации пришлось приложить немало усилий.

«Все было очень непросто, поскольку такой заплыв мы делали впервые. Сначала мы хотели собрать 500 участников, но потом все же решили в этом году все оттестировать и принять чуть меньше. Здесь очень много нюансов: мы полностью исследовали дно, с финиша убрали все камни, завезли песок. Благодаря слаженной работе все сложности удалось решить», – рассказал Янгиров.

Теперь у него и у его команды куда более амбициозные планы. «Есть идея охватить все три реки Татарстана: Свиягу мы покорили, впереди еще Волга и Кама. Этот старт имеет огромную перспективу с туристической точки зрения, в будущем это несколько тысяч участников. Волгу уже переплывают, и тут мы не будем первыми. Каму надо переплывать, у нас есть Закамье, поэтому мы надеемся расширить количество плавательных этапов», – поделился Вадим.

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Первыми на старт вышли участники на дистанции 3,5 км: это был именно заплыв вокруг острова. Стоит отметить, что он вызвал большой интерес – именно его для себя выбрали депутат Государственной Думы ФС РФ Ирек Зиннуров, глава Зеленодольского района Александр Тыгин и другие «водоплавающие» селебрити.

Во многом благодаря инициативе Тыгина серия Timerman серьезно представлена в Зеленодольске: помимо заплыва там уже прошли лыжный забег и легкоатлетический кросс. Он признался после финиша, что водная дистанция далась ему непросто: «Опыт марафонов Timerman в Казани показывает, что на первых километрах не надо торопиться, слишком разгоняться».

Депутат Госдумы, прославленный ватерполист Ирек Зиннуров выразил надежду на то, что многие районы Татарстана возьмут пример с Зеленодольска. «У нас в республике очень много водоемов, которые нужно использовать для плавания на открытой воде. Я получил большое удовольствие. В такие моменты хочется проверить себя – соревнуешься в какой-то момент не с соперниками, а с собой. По дистанции чувствовал себя здорово. Правда, в конце ускорился и "сдох" – не знаю, нужно ли было увеличивать темп. В итоге еле перескочил через финишную арку», – отметил он.

Быстрее всех на дистанции был трехкратный чемпион мира по плаванию в категории Masters Александр Шимин: он финишировал с результатом в 46 минут 30 секунд. Победу на полуторакилометровке одержал тоже он – 16,5 минуты. У девушек на 3,5 км первой стала Кристина Запасная (1 час 21 секунда), а на меньшей дистанции не было равных Ильсие Шайдуллиной (23 минуты 19 секунд).

Именно полтора километра проплыли министр спорта Татарстана Владимир Леонов и глава Министерства по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Мы сегодня впервые плаваем у острова-града Свияжск, получилась очень симпатичная идея. Дальше – больше: уверен, что на следующий сезон и количество участников будет расти, и география станет еще шире. Это для нас был такой пробный шар, мы экспериментировали и не передавливали с точки зрения количества участников. Это тоже определенное притяжение к нашему туристическому объекту. Сегодня есть запрос от населения, люди ведут здоровый образ жизни, а такие масс-старты все более и более популярны», – подчеркнул Леонов.

Не обошлось на Sviyaga Swim и без отсылок к футболу: в день заплыва четвертьфинал чемпионата мира предстояло сыграть российской сборной. Спортсмены не оставили это без внимания и устроили настоящую акцию в поддержку российских футболистов – вместе с пловцами Свияжск обогнул российский триколор.

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