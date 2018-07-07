Появились подробности пожара в продуктовом магазине «Анастасия» в Казани

На площади десять квадратных метров загорелась кровля здания №42а по улице Богатырская.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Появились подробности пожара в придорожном продуктовом магазине «Анастасия» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что сегодня днем пользователи социальных сетей опубликовали видео с дымящимся магазином в Юдино.

Как выяснилось, на площади десять квадратных метров загорелась кровля здания №42а по улице Богатырская. Информация об этом поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.06.

На месте пожарные установили, что в момент возгорания посетителей в помещении не было, а персонал покинул магазин самостоятельно.

Огнеборцы справились с огнем в 14.37. В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.