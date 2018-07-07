Тыгин: Надеемся в скором времени провести полномасштабный триатлон на «железной» дистанции

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» выразил надежду на то, что в скором времени получится организовать полномасштабный триатлонный старт на «железной» дистанции – она включает 3,86 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,4 км бегом.
Зеленодольский район в 2018 году принял три мероприятия серии Timerman – лыжный забег, кросс и заплыв на открытой воде. «Этим событием (заплывом – прим. Т-и) мы как бы закрыли цепочку из трех стартов, и количество переходит в качество. Город трех марафонов – мы говорим о том, что это очень важно с точки зрения массовости. Я мечтаю о том, чтобы большинство горожан были так или иначе причастны к спорту», – заметил глава района.
«У нас в России принято соображать на троих, но мы с Вадимом Янгировым на двоих иногда придумываем что-то вроде свияжского заплыва. Надеемся, что скоро появится и полномасштабный триатлон, когда мы стартуем заплывом на Свияжске, а закончим полноценным марафоном в Казани. Свияжск – Казань с хорошим велосипедным пробегом, стандартным для триатлона, будет очень важным событием», – заявил Тыгин.
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