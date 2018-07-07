Федеральный Сабантуй-2019 пройдет в Республике Коми

Рекомендуем
Фото: архив/Рамиль Гали
(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В следующем году федеральный Сабантуй пройдет в городе Сыктывкаре Республики Коми.
Во время празднования Сабантуя в Чебоксарах представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».
«Ровно год прошел, как мы приняли эстафету от города Астрахани. Этот год мы работали от души. Хотели, чтобы праздник получился незабываемым. Мы хотели показать, как татары и чуваши дружно живут», – отметил председатель НКО татар Чувашской Республики Фарид Гибатдинов.
Почетными гостями организованного сегодня в Чебоксарах федерального Сабантуя-2018 стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы.
Спорт – хорошее реабилитационное мероприятие для слабовидящих и незрячих, отметил представитель сборной РТ по футболу для незрячих Антон Агафонов.
На площади десять квадратных метров загорелась кровля здания №42а по улице Богатырская.
Глава Зеленодольского района РТ отметил, что новое соревнование может пройти сразу в нескольких районах республики.
Министр по делам молодежи Татарстана прокомментировал проведение первого в республике за долгие годы заплыва на открытой воде.
Министр спорта Татарстана рассказал, что глава Международной федерации футбола остался доволен матчами мундиаля в Казани.
Представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».
Владимир Леонов оценил расклад сил в предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира с участием сборной России.
В Республике Марий Эл стартовал III этап Кубка клубов по внедорожному спорту «PROдвижение 4Х4».
Член сборной Татарстана по футболу для незрячих отметил работу волонтеров на фестивале болельщиков.
Интерактивную площадку, рассказывающую о быте татарского народа, посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
Участники демонстрировали знания правил дорожного движения и элементов конструкции грузового автомобиля, соревновались в скоростном маневрировании.
Казанский клуб получит за переход Тимура Фаткуллина денежную компенсацию.
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.
В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.
По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет