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Появились подробности пожара в продуктовом магазине «Анастасия» в Казани

Татар-информ

7 июля 2018, 17:22

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Федеральный Сабантуй-2019 пройдет в Республике Коми

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Фото: архив/Рамиль Гали

Представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».

(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В следующем году федеральный Сабантуй пройдет в городе Сыктывкаре Республики Коми.

Во время празднования Сабантуя в Чебоксарах представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».

«Ровно год прошел, как мы приняли эстафету от города Астрахани. Этот год мы работали от души. Хотели, чтобы праздник получился незабываемым. Мы хотели показать, как татары и чуваши дружно живут», – отметил председатель НКО татар Чувашской Республики Фарид Гибатдинов.

Почетными гостями организованного сегодня в Чебоксарах федерального Сабантуя-2018 стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы. 

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