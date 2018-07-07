Дамир Фаттахов: «Заплыв Sviyaga Swim – лишняя возможность приобщиться к спорту»

Министр по делам молодежи Татарстана прокомментировал проведение первого в республике за долгие годы заплыва на открытой воде.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» впечатлениями от участия в заплыве на открытой воде Sviyaga Swim.

Фаттахов преодолел полуторакилометровую дистанцию возле острова-града Свияжск и остался доволен своим результатом. «Самочувствие прекрасное. Где-то на последних пятиста метрах я пожалел, что первый километр проплыл слишком медленно. Оказывается, силы есть, и нужно лишь их правильно рассчитать. Главное – принять участие, быть внутри этой положительной энергетики. Здесь нет какой-то сверхнагрузки, каждый плывет в своем режиме. Но это лишняя возможность приобщиться к спорту, показать детям, окружающим, себе, в конце концов, что проводить выходной нужно именно так», – подчеркнул министр.

«Занятия в бассейне? Здесь, конечно, другая атмосфера. В бассейне более конформно, есть бортик, за который всегда можно ухватиться. Здесь я пару раз ловил себя на мысли, что плыву к берегу, а не по своей дистанции. Плюс контактная борьба – все друг друга задевают. Но понравилось то, что спортсмены относятся друг к другу с уважением: меня случайно задела девушка, я – ее. Мы извинились друг перед другом и поплыли дальше», – добавил Фаттахов.

Заплыв Sviyaga Swim прошел впервые у острова-града Свияжск: участники соревновались на дистанциях 1,5 км и 3,5 км.

