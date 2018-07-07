Леонов: «В шутку просили Инфантино перенести четвертьфинал сборной России в Казань»

Министр спорта Татарстана рассказал, что глава Международной федерации футбола остался доволен матчами мундиаля в Казани.



(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал о реакции главы Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино на казанские матчи чемпионата мира по футболу.

Инфантино приезжал в столицу Татарстана на игру команд Бразилии и Бельгии. «Он остался очень доволен и в очередной раз искренне признался Казани в любви. С сожалением он говорил о том, что больше матчей нам не дали. Мы в шутку просили перенести к нам матч за третье место или четвертьфинал сборной России. Но все же жизнь на чемпионате мира по футболу не заканчивается», – подчеркнул Леонов.