Возле пресс-центра Казани незрячие и слабослышащие спортсмены провели мастер-класс по футболу

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня возле площадки городского пресс-центра Казани незрячие и слабослышащие спортсмены показали мастер-класс по игре в футбол.
На пресс-конференции играющий тренер сборной РТ по футболу для глухих Владимир Пашаев подчеркнул, что его спортсмены играют очень хорошо. Высокую оценку своим подопечным дал и тренер сборной РТ по футболу для незрячих Рамиль Каюмов.
«У нас спортсмены со всего Татарстана, и каждый футболист занимается по индивидуальному плану. Базируемся мы в Елабуге. В сборной – 17 человек. В слепом футболе немного другие правила, особая вратарская зона. Но сейчас необходима соответствующая футбольная площадка. Нам помогает Центр спортивной подготовки в Казани. Благодаря ему приобретаем мячи и форму. Мячи очень дорогие, один стоит 8,5 – 9 тыс. рублей, и они часто рвутся. Мяч звенящий, внутри находятся колокольчики. Ребята ориентируются на этот звук, ведут мяч, за воротами стоит тренер и подсказывает», – рассказал Каюмов.
Он также отметил, что на данный момент трое его футболистов являются членами сборной России. «На чемпионате России в настоящее время занимаем пятое место. Проводятся международные турниры, и многие наши футболисты на них ездят. Были в Америке, Иране и других странах», – поделился тренер.
«Я всю жизнь работал с детьми, бывший вратарь. Занимался практически всеми видами спорта. За 14 лет тренерской деятельности выпустил около 200 спортсменов. Это отличные ребята», – добавил он.
Футбол для мужчины – самый привлекательный вид спорта, уверен мастер спорта России, представитель сборной РТ для незрячих Антон Агафонов. «Параллельно занимаемся голболом и легкой атлетикой», – заметил он.
«Спорт – очень хорошее реабилитационное мероприятие для слабовидящих и незрячих. Человек не чувствует себя ущербным, выходит на площадку, общается с людьми. Очень популярен сейчас в республике настольный теннис для незрячих», – заявил футболист.
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