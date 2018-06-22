Министр спорта Татарстана: «В паре Россия – Хорватия на чемпионате мира нет фаворита»

Владимир Леонов оценил расклад сил в предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира с участием сборной России.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии.

По мнению главы Минспорта РТ, в этой игре нет явного фаворита. «Без разницы, какой будет счет – главное, чтобы наша сборная победила, мы будем за нее очень болеть. Предстоит нешуточная борьба, это уже стадия четвертьфинала. Здесь нет слабых соперников. С другой стороны, во вчерашнем матче в Казани был фаворит (сборная Бразилии – прим. Т-и), но в игре все сложилось по-другому. Бельгия очень интеллигентно, очень грамотно не вырвала, а завоевала эту победу. На мой взгляд, в паре Россия – Хорватия нет фаворита», – заметил он.

«У нас хорошие игроки, тренерский штаб, плюс мы играем у себя дома: весь стадион, вся страна будут поддерживать россиян. Они уже сделали практически невозможное, поэтому сейчас на них не давит результат, он не будет сковывать наших ребят. Чемпионат мира в нашей стране очень непредсказуем: будем верить, надеяться и ждать Россию в полуфинале», – добавил Леонов.

Сборные России и Хорватии сыграют четвертьфинал чемпионата мира по футболу 7 июля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, она начнется в 21 час по Москве.