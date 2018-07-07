Мастер спорта РФ Антон Агафонов: Для незрячих препятствий на Фан-фесте нет

Член сборной Татарстана по футболу для незрячих отметил работу волонтеров на фестивале болельщиков.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Условия на площадке Фестиваля болельщиков FIFA в Казани благоприятны для слабовидящих людей. Ориентироваться на Фан-фесте им помогают волонтеры. Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре заявил мастер спорта России, член сборной Татарстана по футболу для незрячих Антон Агафонов.

«Для нашей категории инвалидности препятствий на Фан-фесте нет, волонтеры отлично работают, встречают, могут провести поближе к экрану, подсказать, где находится зона с сувенирами. Работа волонтеров в республике хорошо налажена», – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что слабовидящие спортсмены часто посещают фестиваль болельщиков. «Если получится, то и сегодня пойдем поболеть за сборную России. Чемпионат мира по футболу на трибунах не удалось посмотреть. Но на Кубке конфедераций в прошлом году с тифлокомментариями были трансляции, и мы, инвалиды по зрению, присутствовали и болели. Этот чемпионат интересен своими результатами», – рассказал спортсмен.