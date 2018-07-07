«Ак Барс» продал защитника в «Нефтехимик»

Казанский клуб получит за переход Тимура Фаткуллина денежную компенсацию.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Защитник Тимур Фаткуллин переходит из «Ак Барса» в нижнекамский «Нефтехимик» в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба казанцев.

В минувшем сезоне 21-летний Тимур провел в составе «Ак Барса» пять матчей, еще четыре игры он провел за «Барс» и три – за «Ирбис». Начинал минувший сезон Фаткуллин в нижегородском «Торпедо».

Ранее покинули «Ак Барс» голкипер Тимур Билялов (перешел в «Динамо», Рига), защитник Василий Токранов (СКА, Санкт-Петербург), Атте Охтамаа («Кярпят», Финляндия), Дамир Мусин (ХК «Сочи»), нападающие Антон Глинкин («Трактор», Челябинск), Никита Язьков («Металлург», Магнитогорск), Дмитрий Архипов (ХК «Сочи») и Дмитрий Обухов.

Сегодня казанцы вышли из отпуска и сегодня же вылетят на первый сбор в Сочи, где сначала пройдут медицинский осмотр, а затем приступят к работе. В составе делегации 39 игроков основного и молодежного состава, включая трех новичков. Это защитники Даниил Курашов и Андрей Педан, нападающий Павел Падакин.