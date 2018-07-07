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Татар-информ

7 июля 2018, 21:59

ОбществоКультура

Коллективы со всей России выступили на «Марийской восьмерке»

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Фото: mendeleevskyi.ru

Кульминацией фестиваля стало совместное исполнение танца «Марийская восьмерка», в котором приняли участие более тысячи человек.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В селе Ильнеть Менделеевского района Татарстана состоялся всероссийский этнофестиваль «Марийская восьмерка», сообщает ИЦ «Менделеевск».

Праздник собрал марийские коллективы со всей России.



Гостей и участников мероприятия поприветствовали глава района Валерий Чершинцев, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии марийцев Лариса Яковлева, директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов и другие официальные лица.

Выступавшие отметили, что «Марийская восьмерка» – это яркий пример соблюдения национальных традиций марийского народа.

Кульминацией фестиваля стало совместное исполнение танца «Марийская восьмерка», в котором приняли участие все приезжие коллективы – более тысячи человек.

Гости фестиваля также участвовали в мастер-классах и дегустировали блюда национальной кухни народов, населяющих район. В течение всего дня работала ярмарка народно-художественных промыслов.

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