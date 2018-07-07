Состав УНИКСа пополнил новый форвард

Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня состав казанского УНИКСа пополнил тяжелый форвард Максим Шелекето (рост – 204 см, вес – 104 кг), сообщает пресс-служба команды.

Контракт баскетболиста 1987 года рождения с УНИКСом рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Шелекето играл в саратовском «Автодоре» и в среднем в матчах Единой лиги ВТБ набирал 6 очков, делал 3 подбора и одну результативную передачу. Именно его точный дальний бросок на последней секунде матча «Локомотив-Кубань» – «Автодор» принес саратовцам сенсационную победу, завершив многомесячное беспроигрышное выступление краснодарцев.

Ранее спортсмен выступал за рижский ВЭФ, краснодарский «Локомотив-Кубань», подмосковные «Химки» и «Сахалин». Успел он поиграть и за УНИКС в сезоне 2013-2014 годов. Теперь ему предстоит заменить покинувших клуб Стефана Ласме и Владислава Трушкина.

Шелекето стал вторым новичком казанцев в межсезонье. Ранее УНИКС подписал по схеме 1+1 американского форварда Реймара Моргана из турецкого «Тофажа». Покинули же клуб помимо Ласме и Трушкина Григорий Шуховцов и Данило Анджушич.