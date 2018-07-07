Президент Хорватии прилетела в Сочи чартерным рейсом

Ожидается, что Колинда Грабар-Китарович и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетят матч Россия – Хорватия.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетела из Загреба в Сочи чартерным рейсом вместе с болельщиками, собирающимися посетить сегодняшний четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам хорватских болельщиков, Грабар-Китарович охотно фотографировалась с попутчиками. На ней была такая же футболка, как и на многих из них. Ранее политик уже посещала один матч ЧМ-2018 в России: она побывала на игре одной восьмой финала в Нижнем Новгороде, где хорваты победили датчан.

По информации пресс-службы Правительства РФ, сегодня в Сочи должны состояться переговоры Премьер-министра России Дмитрия Медведева и Президента Хорватии, на которых планируется обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч Россия – Хорватия.

Игра одной четвертой финала чемпионата мира начнется в 21 час по Москве и станет последней встречей мундиаля для сочинского стадиона «Фишт». Победившая в ней команда встретится в полуфинале с победителем поединка Англия – Швеция.