В Набережных Челнах во время матча Россия – Хорватия ограничат продажу алкоголя

Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.

(Набережные Челны, 7 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах во время матча сборных России и Хорватии ограничат продажу алкоголя. Соотвествующее постановление подписал руководитель исполкома города Ринат Абдуллин.

Ранее ИА «Тататр-информ» сообщало, что 7 июля в Набережных Челнах впервые будет организована фан-зона для коллективного просмотра матча четвертьфинала чемпионата мира Россия – Хорватия. Майдан парка Прибрежный на это время объявляется безалкогольной зоной. Не будут продавать спиртное и в 11 прилегающих к фан-зоне микрорайонах.

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Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, распространяется на объекты, которые расположены на территории 12-го, 13-го, 14-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го комплексов. Он будет действовать сегодня, 7 июля, с 19 до 24 часов.