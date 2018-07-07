Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Юдино горит супермаркет «Анастасия».

Видеозапись с места событий разместили очевидцы на страницах в соцсетях. На них видно, что над магазином поднимается густой черный дым. Огня не видно.

Причина и площадь пожара, а также количество пострадавших уточняется.