Фото: соцсети
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Юдино горит супермаркет «Анастасия».
Видеозапись с места событий разместили очевидцы на страницах в соцсетях. На них видно, что над магазином поднимается густой черный дым. Огня не видно.
Причина и площадь пожара, а также количество пострадавших уточняется.
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.
В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.
По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.
Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.
Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.
56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.
Праздничное мероприятие проходит на главной площади города.
На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.
В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».
Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет