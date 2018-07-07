В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео горящую машину

Пользователи соцсетей предположили, что поджечь автомобиль могли несовершеннолетние дети из-за шалости.

(Набережные Челны, 7 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео горящую открытым пламенем машину.

Пожар произошел сегодня в 59-м комплексе, возле строящегося объекта. Здесь длительное время стояла припаркованной старая «десятка». Сначала у нее сняли колеса, а затем подожгли.

Пользователи соцсетей предположили, что это могли сделать несовершеннолетние дети из шалости. Огонь быстро охватил автомобиль и мог перекинуться на стоящий рядом Nissan. К счастью, пожарные подоспели вовремя и не дали распространиться пламени.