Минниханов вручил НКО татар в Чувашии ключи от микроавтобуса

Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.

(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). НКО татар в Республике Чувашии получило в подарок от Президента РТ Рустама Минниханова новый микроавтобус Ford Transit. Награждение состоялось в рамках федерального Сабантуя — 2018 в Чебоксарах.

«За пропаганду и развитие наследия татарского народа, традиций и обычаев, за вклад и укрепление межнациональных отношений общественной организации Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики в лице председателя Фарида Гибатдинова вручаются ключи от микроавтобуса Ford Transit», — было отмечено в тексте награждения.

Сегодня, 7 июля, в городе Чебоксары проходит федеральный Сабантуй — 2018. Почетными гостями праздника стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы.