В Набережных Челнах сыграли в футбол на «КАМАЗах»

Участники демонстрировали знания правил дорожного движения и элементов конструкции грузового автомобиля, соревновались в скоростном маневрировании.

(Набережные Челны, 7 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел конкурс профессионального мастерства «Кубок КАМАЗа-2018», в ходе которого водители на своих грузовиках сыграли в футбол.

Состязания прошли на площадке за проспектом Яшьлек. В них приняли участие 20 водителей из числа работников КАМАЗа, а также представители транспортных компаний, занимающихся перевозками грузов автогиганта.

Конечно, были и классические соревнования, в ходе которых участники демонстрировали знания правил дорожного движения и элементов конструкции грузового автомобиля, а также соревновались в скоростном маневрировании. Однако самой зрелищной частью стал «Автобол». В этом соревновании водителям предстояло забить мяч в ворота бампером грузовика. Справились не все, но некоторым участникам удача все-таки улыбнулась.