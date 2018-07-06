В Сети обсуждают фигуру 71-летней актрисы Татьяны Васильевой

71-летняя Татьяна Васильева удивила поклонников снимком в бикини.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). 71-летняя Татьяна Васильева показала в своем Instagram`e снимок в купальнике. «Набираюсь сил перед репетициями», – подписала фотографию Васильева, на которой позирует в бикини и лифе.



Артистка уже слегка подзагорела, что добавляет ее образу летнего настроения. Мнения фолловеров разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от вида своей любимицы и засыпали артистку комплиментами. А некоторые из них не поняли, зачем в таком возрасте выкладывать подобные фото.



«В одежде лучше!», «Зачем это показывать??? Фото в купальнике...», «Старое, дряблое тело надо прятать под слитный купальник», – написали одни.

«Комментаторы, покажите свои фигуры. Многие в 35 уже перекроены вдоль и поперек. Она каждый день занимается в спортзале. У нее отличная фигура. Да, в 70 кожа уже суховата, с этим ничего не поделаешь. Желаю всем дожить до ее лет и с такой же фигурой», «Умница, красавица. Так держать, что бы все, эти акулы, захлебнулись от зависти. Супер», – встали на защиту актрисы преданные поклонники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без прикрас и фотошопа.