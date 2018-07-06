В Сети обсуждают фигуру 71-летней актрисы Татьяны Васильевой

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). 71-летняя Татьяна Васильева показала в своем Instagram`e снимок в купальнике. «Набираюсь сил перед репетициями», – подписала фотографию Васильева, на которой позирует в бикини и лифе.
Артистка уже слегка подзагорела, что добавляет ее образу летнего настроения. Мнения фолловеров разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от вида своей любимицы и засыпали артистку комплиментами. А некоторые из них не поняли, зачем в таком возрасте выкладывать подобные фото.
«В одежде лучше!», «Зачем это показывать??? Фото в купальнике...», «Старое, дряблое тело надо прятать под слитный купальник», – написали одни.
«Комментаторы, покажите свои фигуры. Многие в 35 уже перекроены вдоль и поперек. Она каждый день занимается в спортзале. У нее отличная фигура. Да, в 70 кожа уже суховата, с этим ничего не поделаешь. Желаю всем дожить до ее лет и с такой же фигурой», «Умница, красавица. Так держать, что бы все, эти акулы, захлебнулись от зависти. Супер», – встали на защиту актрисы преданные поклонники.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без прикрас и фотошопа.
✔️друзья и соглядатаи!Татьяна в восхищении от ваших комплиментов о ее фигуре, прислала вчера новые фотки из Италии со словами :-Пусть твоя разденется и покажет свою фигуру... Думаю не в ее пользу будет.!✈️💥Татьяна Григорьевна не обольщайтесь, скоро в Юрмале устроим фотосессию и вы будете расстроены😜😃👈🏾👈🏾👈🏾👈🏾😃😃😃😃 #садальский #максакова #соревнование #васильева #юрмала #взморье #италия
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