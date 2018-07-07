Сотрудник пресс-центра Казани помог зарубежным журналистам вернуть потерянное оборудование

В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сотрудник пресс-центра Казани Дмитрий Бондаренко помог зарубежным журналистам найти и вернуть потерянное оборудование.

Вчера за помощью в городской пресс-центр обратились журналисты из Бангладеша, рассказал Дмитрий. «4 июля они ехали в такси от Пушкина до “Казань Арены” и оставили в машине свое оборудование. Мы связались со службой поддержки такси, направили им заявку, сообщили все нужные данные. Нам перезвонили и попросили уточнить номер телефона журналиста, потому что он использует российский номер, а приложение было привязано к бангладешскому. Мы уточнили эту информацию и снова отправили запрос. Через какое-то время нам прислали номер таксиста, и я с ним созвонился. Он сам согласился подъехать к пресс-центру. Приехал на велосипеде и привез забытый штатив», – добавил он.

Сегодня в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу оборудование передали спортивному редактору телеканала NTV Насимулу Хасану. Он сообщил, что потерял штатив в такси, но не знал номер телефона водителя, поэтому обратился к сотрудникам пресс-центра. «Вчера перед игрой между Бразилией и Бельгией получил письмо на электронную почту: “Мы нашил ваш штатив”. Я счастлив. Люди в Казани, сотрудники пресс-центра – все очень приветливые, помогают. Мы чувствуем себя здесь, как дома», – поделился представитель СМИ.

Самое главное для нас – создать комфортные условия пребывания и работы для журналистов, подчеркнула руководитель городского пресс-центра Казани Эльвира Ахметова.

«У наших иностранных и российский коллег от пребывания в нашем гостеприимном городе Казани должны остаться только хорошие впечатления и яркие эмоции. Поэтому менеджеры и волонтеры пресс-центра готовы прийти на помощь в любой ситуации, оказать содействие в консультировании, нахождении утерянных вещей, необходимых адресов», – отметила она.

По словам Эльвиры Ахметовой, консультации проводятся в постоянном режиме на английском и испанском языках.