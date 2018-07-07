Глава Чувашии: Проводить Сабантуй для нас великая честь

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Фото: Гульнар Гарифуллина
(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Для Чувашской Республики принимать федеральный Сабантуй — 2018 является великой частью. Об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев.
«С первых дней в моей должности мы с Рустамом Нургалиевичем договорились создавать еще более благоприятные условия для сотрудничества на взаимовыгодной основе. Это помогает в реальной жизни и предпринимателям, и социально-культурной сфере», — отметил он.
Татары — третья по численности нация в Чувашской республике, а чуваши — третья нация в Республике Татарстан, напомнил Михаил Игнатьев.
«Хочу отметить, что для нас великая честь проводить этот праздник, потому что это наша российская культура. У каждого народа есть свои традиции, которые являются уникальной культурой многонационального народа. А за этим — будущее России», — заключил он.
Сегодня, 7 июля, в городе Чебоксары проходит федеральный Сабантуй — 2018. Почетными гостями праздника стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы.
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