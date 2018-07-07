В Челнах фасад капитального отремонтированного детсада «Тополек» покрылся нарисованными листьями

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 7 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах фасад капитального отремонтированного детсада № 58 «Тополек» в поселке Сидоровка покрылся нарисованными листьями.
Дизайн "расцветшего" учреждения разработали студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета.
Фасадным работам предшествовала серьезная работа. Ведь здание не ремонтировалось со дня открытия детсада. С этого момента прошло 42 года. Существенной реконструкции подвергся вход в учреждение — его перенесли, создав удобный тамбур и установив пункт охраны. Также на территории детсада появилась площадка безопасности, где детей обучают правилам дорожного движения
Стоимость ремонтных работ составила 25,6 млн рублей. В рамках капремонта полностью обновились медицинский блок, методический кабинет, кабинеты психолога, обучения детей родному языку, музыкальный и спортивный залы, пищевой блок. Также из бюджета города было выделено свыше 10 млн рублей на благоустройство территории, замену ограждения, строительство двух веранд и приобретение мебели.
В ходе церемонии открытия обновленного детсада глава города Наиль Магдеев подчеркнул, что капитальный ремонт дошкольных учреждений в Автограде проходит благодаря республиканской программе, инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
В Набережных Челнах в этом году будут отремонтированы десять детских садов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Следующая новость
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.
В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.
По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.
Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.
Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.
56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.
Праздничное мероприятие проходит на главной площади города.
На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.
В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».
Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет