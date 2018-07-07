В Челнах фасад капитального отремонтированного детсада «Тополек» покрылся нарисованными листьями

В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.

(Набережные Челны, 7 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах фасад капитального отремонтированного детсада № 58 «Тополек» в поселке Сидоровка покрылся нарисованными листьями.

Дизайн "расцветшего" учреждения разработали студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета.

Фасадным работам предшествовала серьезная работа. Ведь здание не ремонтировалось со дня открытия детсада. С этого момента прошло 42 года. Существенной реконструкции подвергся вход в учреждение — его перенесли, создав удобный тамбур и установив пункт охраны. Также на территории детсада появилась площадка безопасности, где детей обучают правилам дорожного движения

Стоимость ремонтных работ составила 25,6 млн рублей. В рамках капремонта полностью обновились медицинский блок, методический кабинет, кабинеты психолога, обучения детей родному языку, музыкальный и спортивный залы, пищевой блок. Также из бюджета города было выделено свыше 10 млн рублей на благоустройство территории, замену ограждения, строительство двух веранд и приобретение мебели.

В ходе церемонии открытия обновленного детсада глава города Наиль Магдеев подчеркнул, что капитальный ремонт дошкольных учреждений в Автограде проходит благодаря республиканской программе, инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В Набережных Челнах в этом году будут отремонтированы десять детских садов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.