Железнодорожники устроили семейный праздник на привокзальной площади Агрыза

На привокзальной площади собрались семьи железнодорожников, жители микрорайона и просто пассажиры, ожидающие своего поезда.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сегодня в честь Дня семьи, любви и верности актив железнодорожного узла Агрыза провел семейный праздник, пишут «Агрызские вести».

На привокзальной площади собрались семьи железнодорожников, жители микрорайона и просто пассажиры, ожидающие своего поезда. Организаторы праздника подготовили веселые номера, а также подбадривали тех, кто пробовал свои силы в конкурсах. Гости принимали участие в семейной эстафете, а также рисовали мелом на асфальте рисунки на тему «Моя семья», затем все поучаствовали во флешмобе и беспроигрышной лотерее. Все участники праздника получили призы от профсоюза.

В этот же день картинговая площадка Дома детского творчества Агрыза огласилась веселыми голосами. Четыре семейных команды приняли участие в мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья». Командам было предложено сыграть в мини-футбол в честь сегодняшнего матча сборной России с Хорватией.



Впереди семейные пары ждало еще несколько интересных испытаний – прокатиться на время на карте и битва водяными пистолетами. По результатам конкурсов победила семья Гавриловых. Все остальные семьи были награждены в различных номинациях.