Железнодорожники устроили семейный праздник на привокзальной площади Агрыза

Рекомендуем
Фото: «Агрызские вести»
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сегодня в честь Дня семьи, любви и верности актив железнодорожного узла Агрыза провел семейный праздник, пишут «Агрызские вести».
На привокзальной площади собрались семьи железнодорожников, жители микрорайона и просто пассажиры, ожидающие своего поезда. Организаторы праздника подготовили веселые номера, а также подбадривали тех, кто пробовал свои силы в конкурсах. Гости принимали участие в семейной эстафете, а также рисовали мелом на асфальте рисунки на тему «Моя семья», затем все поучаствовали во флешмобе и беспроигрышной лотерее. Все участники праздника получили призы от профсоюза.
В этот же день картинговая площадка Дома детского творчества Агрыза огласилась веселыми голосами. Четыре семейных команды приняли участие в мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья». Командам было предложено сыграть в мини-футбол в честь сегодняшнего матча сборной России с Хорватией.
Впереди семейные пары ждало еще несколько интересных испытаний – прокатиться на время на карте и битва водяными пистолетами. По результатам конкурсов победила семья Гавриловых. Все остальные семьи были награждены в различных номинациях.
Следующая новость
На привокзальной площади собрались семьи железнодорожников, жители микрорайона и просто пассажиры, ожидающие своего поезда.
На старт заплыва, который стал для Татарстана первым в своем роде, вышли более 200 спортсменов из 12 регионов России.
Пользователи соцсетей предположили, что поджечь автомобиль могли несовершеннолетние дети из-за шалости.
Спорт – хорошее реабилитационное мероприятие для слабовидящих и незрячих, отметил представитель сборной РТ по футболу для незрячих Антон Агафонов.
На площади десять квадратных метров загорелась кровля здания №42а по улице Богатырская.
Глава Зеленодольского района РТ отметил, что новое соревнование может пройти сразу в нескольких районах республики.
Министр по делам молодежи Татарстана прокомментировал проведение первого в республике за долгие годы заплыва на открытой воде.
Министр спорта Татарстана рассказал, что глава Международной федерации футбола остался доволен матчами мундиаля в Казани.
Представители Чувашии передали представителям Коми символ федерального Сабантуя «Тулпар».
Владимир Леонов оценил расклад сил в предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира с участием сборной России.
В Республике Марий Эл стартовал III этап Кубка клубов по внедорожному спорту «PROдвижение 4Х4».
Член сборной Татарстана по футболу для незрячих отметил работу волонтеров на фестивале болельщиков.
Интерактивную площадку, рассказывающую о быте татарского народа, посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
Участники демонстрировали знания правил дорожного движения и элементов конструкции грузового автомобиля, соревновались в скоростном маневрировании.
Казанский клуб получит за переход Тимура Фаткуллина денежную компенсацию.
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет