В Госдуме прокомментировали заявление экс-главы Минобороны Украины о Крыме

Гриценко, вероятно, преследует собственные интересы, отметил депутат Госдумы.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что попытка Киева отнять Крым у России силой повлечет за собой санкции против Украины. Об этом сообщает RT.

«Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других», – сказал Бальбек.

Кроме того, он отметил, что Гриценко, вероятно, преследует собственные интересы. Так, он может предостерегать Украину от краха в связи с тем, что снова хочет занять пост главы Минобороны страны.