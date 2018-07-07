Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.

(Казань, 7 июля, Татар-информ). ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности в непогоду, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» ночью и днем в воскресенье, 8 июля, ожидается гроза с сильным ветром порывами до 15 – 20 м/с. Местами пройдут дожди с градом.

Татарстанское МЧС рекомендует во время сильного ветра убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы и плотно закрыть все окна. Не стоит скрываться от ветра у стен домов, так как с крыши может обрушиться шифер и другие кровельные материалы. Стоит держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Чтобы избежать травм от порывов ветра следует прятаться в подъезд или подвал здания.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.

