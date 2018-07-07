Президент Татарстана пригласил главу Чувашии на Уяв

Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым в ходе рабочей поездки в Чебоксары.

В столице Чувашии сегодня проходит федеральный Сабантуй — 2018. «Для нас высокая честь принимать федеральный Сабантуй, — отметил Михаил Игнатьев. — На наших традициях, на нашей культуре мы воспитываем молодежь, прививаем ей патриотические чувства».

«Россия — многонациональная, многоконфессиональная. Она этим и сильна — тем, что мы храним свои истоки, храним свои традиции», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана поблагодарил главу Чувашии за проведение федерального Сабантуя в столице республики и пригласил его приехать на чувашский праздник Уяв в Татарстан в следующем году.

Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между жителями и предпринимателями обеих республик и способствует увеличению товарооборота, добавил Михаил Игнатьев.