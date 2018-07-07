56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

(Казань, 7 июля, Татар-информ). В Черемшанском районе Татарстана «Дэу» вылетела с дороги в кювет и перевернулась, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на автодороге Нурлат – Кузайкино возле выезда из населенного пункта Беркет-Ключ поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112 в пятницу вечером.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, после чего иномарка перевернулась.

Водитель корейской легковушки получил многочисленные ушибы и на карете скорой помощи был доставлен в Черемшанскую ЦРБ.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №135 отключили аккумулятор у искореженного автомобиля, что исключило возможное возгорание.



