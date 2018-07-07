Боевики в провинции Дераа в Сирии согласились сложить оружие

Договоренности были достигнуты в результате переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с боевиками.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Боевики в сирийской провинции Дераа согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Договоренности были достигнуты в результате переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и лидеров вооруженных формирований.

Кроме того, достигнуты договоренности в вопросах урегулирования статуса боевиков, возвращения беженцев и возобновления работы госорганов в регионах Сирии.