Минниханов поприветствовал участников федерального Сабантуя – 2018 в Чебоксарах

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Фото: Гульнар Гарифуллина
(Чебоксары, 7 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Президент РТ Рустам Минниханов поприветствовал участников федерального Сабантуя — 2018 в городе Чебоксары.
«Сегодня мы имеем возможность показать наши обычаи и традиции. Для Чувашской Республики татары — это не новость, потому что здесь проживает 34 тыс. татар, которые здесь работают и процветают. Более того, мы возим сюда наших татар и показываем, как надо работать и жить. Кроме того, в Татарстане проживают 116 тыс. чувашей, они учат свой язык и сохраняют свою культуру. Мы в этом всегда помогаем и будем помогать», — отметил Президент РТ.
Он поздравил жителей и гостей города с праздником, а также выразил слова благодарности местному руководству.
Сегодня, 7 июля, в городе Чебоксары проходит федеральный Сабантуй — 2018. Почетными гостями праздника стали глава Чувашии Михаил Игнатьев и Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также другие официальные лица регионов. Участники праздника собрались на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-покровительницы.
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