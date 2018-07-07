В Сочи накануне матча ЧМ Россия – Хорватия выпала треть месячной нормы осадков за час

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В пятницу, 6 июля, в Сочи за час выпала треть месячной нормы осадков, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло», — сказали в администрации города.
Норма осадков за июль в Сочи составляет 103 мм. Метеостанции зафиксировали выпадение более половины этой нормы — 55 мм (11 мм ночью и 44 мм днем).
Сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Игра начнется в 21.00, к этому времени температура в городе должна понизиться до 23 градусов. Влажность во время матча составит 75 —
80 процентов. Ожидается, что погода не помешает проведению игры.
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